В Турции за связь с ИГИЛ задержали двух россиянок с девятью детьми

Их взяли под стражу с двумя несовершеннолетними, остальные семь детей переданы в детский дом города Шанлыурфа.

Силы безопасности Турции задержали двух россиянок, которых подозревают в связях с террористической организацией ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что женщины предприняли попытку незаконно пересечь турецко-сирийскую границу в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Вместе с ними было девять детей. Как отмечает агентство, россиянок разыскивает Интерпол.

А женщины, как стало известно СМИ, в свою очередь заявили правоохранительным органам страны, что их мужей убили в Сирии, а они сами пытались через Турцию вернуться в Россию. Позже женщины предстали перед судом города Шанлыурфа, после которого их поместили в тюрьму закрытого типа вместе с двумя детьми. Остальные семь детей переданы в детский дом города.

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове нейтрализовали сторонника ИГИЛ, который готовил теракт.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.