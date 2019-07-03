Российских водителей могут начать проверять на психоактивные вещества

Минздрав РФ отметил социальную необходимость такого решения, в том числе и повышение уровня безопасности на дорогах.

Министерство здравоохранения России предложило проверять водителей транспортных средств и тех, кто собирается получать права, на наличие психоактивных веществ в организме. Соответствующий проект изменений в приказ министерства опубликован в среду, 3 июля, на портале проектов нормативных правовых актов.

— Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ, — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что освидетельствование будет необходимо при решении вопроса допуска к управлению транспортом. В приказе также отмечается социальная необходимость такого решения, в том числе и повышение уровня безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД получат приборы для выявления следов наркотиков в слюне водителей.