Известного украинского блогера и журналиста Анатолия Шария сняли с выборов в Верховную раду Украины. Об этом сообщила в своём твиттере его жена Ольга.

— Анатолия Шария ЦИК [Украины] только что сняла с выборов, — рассказала его супруга.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в депутаты на выборы в Верховную раду Украины. В отношении обоих в Незалежной возбуждены уголовные дела, но сами политик и журналист заявляют, что преследование организовано из-за их взглядов и конфликтов с бывшими властями государства.

Сегодня спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал найти повод не допустить Шария и Клюева до выборов в Раду.