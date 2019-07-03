Начало извержения вулкана на острове в Италии попало на видео

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На кадрах видно, как поднимается большой дымовой столб, а затем из кратера выходит лава.

Очевидцы опубликовали видео, где видно начало извержения вулкана на итальянском острове Стромболи, расположенном к северу от Сицилии.

На кадрах видно, как поднимается большой дымовой столб, а затем из кратера выходит лава.

Напомним, в результате извержения погиб как минимум один турист и ещё один пострадал. Схождение лавы со склона вызвало пожары в некоторых районах острова, люди ищут спасения буквально в море.

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