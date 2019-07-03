Не менее трёх человек погибли при взрыве заминированного мотоцикла в Сирии

Трагический инцидент произошёл на оживлённой улице Канават напротив местной церкви.

Не менее трёх человек погибли в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Сувейда на юге Сирии, есть раненые, сообщает SANA.

— Четыре человека погибли в результате теракта: заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда на юге Сирии, есть пострадавшие, — говорилось в сообщении агентства и гостелеканала Syria TV. Потом SANA удалило сообщение о четырёх жертвах, заявив о "нескольких жертвах и раненых в результате взрыва", пишет РИА "Новости".

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши заявил, что взрыв произошёл в 21:10. По его словам, мотоцикл взлетел на воздух на оживлённой улице Канават напротив церкви. По данным губернатора, жертвами стали три человека, семеро пострадали.

Это первый теракт в Сувейде в этом году. После освобождения города обстановка в нём была относительно спокойной.