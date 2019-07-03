"Тонзиллит" британки оказался смертельно опасной болезнью

Девушке сделали 50 переливаний крови, но это не помогло, и тогда ей пересадили костный мозг.

Предполагаемый тонзиллит пациентки больницы в английском графстве Суффолк оказался смертельно опасной болезнью, сообщает Daily Mail.

Энни Лавгроув пожаловалась врачам на язвы во рту и синяки на теле. Специалисты диагностировали у неё воспаление миндалин и выписали лекарства от тонзиллита. Однако спустя день у девушки поднялась температура, и её пришлось экстренно госпитализировать.

Изначально врачи заподозрили, что у Лавгроув лейкемия, но после получения анализов выяснилось, что у неё редкая болезнь — апластическая анемия, поражающая костный мозг и препятствующая производству достаточного количества клеток крови. Без лечения больные с тяжёлой формой заболевания могут скончаться в течение нескольких месяцев, однако при современном лечении прогноз достаточно позитивный.

Лавгроув сделали 50 переливаний крови, но это не помогло. Врачи пришли к выводу, что единственным шансом на спасение будет пересадка костного мозга. На операцию согласилась младшая сестра пациентки. Операция прошла успешно, и сейчас больная идёт на поправку.

— Надеюсь, когда мои анализы крови придут в норму, я снова смогу вести нормальную жизнь, — призналась Лавгроув.

Она посоветовала не игнорировать появление язв и синяков без причины, поскольку таким образом организм может сообщать, что он не в порядке.

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