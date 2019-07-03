Борис Корчевников рассказал, почему резко набрал вес

По словам журналиста, причиной изменения внешнего вида стала болезнь и лечение от неё.

Телеведущий и генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников в эфире телепрограммы "Судьба человека" назвал причины своего резкого набора веса.

Гостьей выпуска была актриса Александра Яковлева, которая борется сейчас с раком груди. По словам артистки, в Сети часто появляется недостоверная информация о её состоянии, которая не подкреплена никакими фактами.

В свою очередь Корчевников заявил, что тоже столкнулся с похожей проблемой. По его словам, за последние месяцы он набрал лишние кило, "потому что тоже лечился". При этом в соцсетях стали появляться язвительные комментарии по поводу его вида.

Мне доводилось иногда читать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много всего недоброго. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой Телеведущий Борис Корчевников

Корчевников подчеркнул, что болезнь уже позади и он идёт на поправку.

Несколько лет назад журналист перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, которая затронула слуховой нерв.