Подмосковье готовится встречать форум "Территория смыслов"

В подмосковном Солнечногорске совсем скоро откроет свои двери ежегодный всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов", в этом году мероприятие впервые будет проходить на берегу живописного озера Сенеж.

Как рассказал один из организаторов форума, переезд площадки из Владимирской области, где мероприятие проводилось с 2015 года, в Подмосковье сказывается и на характере события.

— Молодёжный форум находится в том месте, где учат министров, губернаторов. В этом смысле молодёжь чувствует себя включённой в единую лестницу своих достижений, которую она видят не со стороны приезжего гостя, — сказал заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Каспржак.

Он отметил, что форум — это также место, где пересекаются пути большого количества людей, "которые принимают решения относительно большого количества вопросов".

Участников ждут шесть ярких тематических смен, уютные домики и еда на любой вкус. С последним, кстати, связана особая история.

Каспржак поделился рассказом о главе Солнечногорска, который в ходе подготовки площадки очень живо интересовался вопросом — будут ли участников мероприятия угощать сладостями, которые производятся в городе в большом разнообразии. В конечном итоге градоначальник решил раз в смену насильно угощать всех какими-нибудь лакомствами.