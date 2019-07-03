Посольство РФ удивлено заявлению Лондона о доступе наблюдателей в Крым

В дипмиссии напомнили, что полуостров открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями.

Призыв Британии обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращённый к России, удивил посольство страны в Лондоне.

Пресс-секретарь дипмиссии указал на то, что обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, при этом полуостров назвали "незаконно аннексированным".

— Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны, — отметили в посольстве.

Российские дипломаты усмотрели в этом призыве попытку Лондона "недобросовестно" использовать проблематику прав человека, резюмировал пресс-секретарь дипломатической миссии.

В июне в Министерстве иностранных дел России раскритиковали доклад МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире. Российские дипломаты тогда отметили, что Лондон недобросовестно изучил реальное положение дел в этой сфере в РФ.

Отмечается, что Лондон обвиняет Москву в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь переложить так на Кремль ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних государствах.