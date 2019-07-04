В ГД внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года

Документ также предполагает возвращение выплат по страховым взносам и вложениям в ценные бумаги СССР и РСФСР 1 января 1992 года.

Депутаты партии "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возвращении с 2020 года к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект признаёт, что два закона, приостановившие до 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", нужны для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке РФ.

Речь идёт о выплате компенсаций гражданам, которые разместили свои средства в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в ценные бумаги СССР и РСФСР 1 января 1992 года.

На данный момент законодательство восстанавливает сбережения путём перевода их в целевые долговые обязательства государства с использованием долгового рубля. Однако до сих пор не приняты законы, помогающие регулировать данную процедуру. Поэтому из-за отсутствия нормативных актов, а также источников финансирования действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно с 2003 года приостанавливается.

Ранее в Госдуму внесли проект о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры.