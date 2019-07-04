В Минске несколько салютов взорвались на земле, есть раненые

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Серьёзно пострадала одна пожилая женщина, которой фрагмент фейерверка угодил в шею.

Несколько ракет праздничного салюта по случаю Дня освобождения Минска взорвались в белорусской столице прямо на земле, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам местных жителей, в результате инцидента пострадало несколько человек, серьёзно ранена пожилая женщина, которой фрагмент фейерверка угодил в шею.

Также среди пострадавших есть ребёнок, отмечают горожане.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vseobovsem_np" target="_blank">ВИТЕБСК | ПОЛОЦК | НОВОПОЛОЦК</a></p>

Подробности произошедшего выясняются. На месте работает скорая помощь.

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