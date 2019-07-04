В Грузии отстранили главу спецназа МВД за разгон антироссийских митингов

Решением вышестоящего руководства директор Департамента по особым заданиям МВД Грузии Георгий Какитаишвили был отстранён от занимаемой должности на время проведения расследования по делу, связанному с разгоном антироссийских митингов у здания грузинского парламента.

— До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели 20–21 июня, полномочия директора Департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили были временно приостановлены, — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что Какитаишвили не был уволен с должности.

Ранее грузинская прокуратура возбудила дело против полицейских из-за возможного превышения служебных полномочий сотрудниками во время разгона митингующих в ночь с 20 на 21 июня. Известно, что ранее по этому эпизоду были отстранены десять стражей порядка.

Напомним, с этого дня Тбилиси захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления депутатов из РФ в грузинском парламенте. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

В ответ российский лидер Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян.