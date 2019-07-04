В Москве из-за дождя и ветра пострадало четыре человека

Жителям и гостям столицы рекомендовали не оставлять машины рядом с деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Из-за дождя и сильного ветра в Москве пострадало четыре человека, в числе которых один ребёнок, все они доставлены в медучреждения, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

— В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребёнок, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницы, угрозы для жизни нет.

— Один человек уже выписан. Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме, — добавили в пресс-службе.

МЧС России предупреждало об усиленном ветре с порывами 12–17 м/с в некоторых районах столицы 3 июля. Москвичам порекомендовали не оставлять машины рядом с деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Бурятии из-за повышения уровня воды в реках объявили штормовое предупреждение.