"Нафтогаз" ждёт перебоев с транзитом газа из России через Украину

Текущие контракты на поставку и транзит российского топлива завершаются в конце этого года.

Украина ожидает перебои в транзите газа из России, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", глава газового дивизиона компании Андрей Фаворов на конференции в Торонто по вопросам реформ в Незалежной.

Текущие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину завершаются в конце года. Пока определённости насчёт их будущего нет.

— Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев, — приводит слова Фаворова РИА "Новости".

По словам топ-менеджера, Киев полагает, что Москва "займёт довольно жёсткую позицию".

По данным агентства, Украина ожидает сбои "в первом квартале", и "европейцы в курсе". Как отметил Фаворов, и Европа, и Украина делают запасы природного газа на случай сбоев.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с юмором отреагировал на вопрос о судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. В "Нафтогазе" же упрекнули российскую энергокомпанию в "невыполнении обязательств".