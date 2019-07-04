В Сети раскритиковали прозрачный купальник за 40 тысяч рублей

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Фото © Instagram/cultgaia

Пользователи соцсетей ужаснулись необычным купальным костюмом, созданным американским брендом Cult Gaia вместе с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.

Топ купальника сделан из прозрачного материала с небольшой тёмной полоской посередине. Бикини можно приобрести за 590 долларов (около 37 тысяч рублей). Дизайнеры назвали новинку "одой тропическому сюрреализму".

Какое у него предназначение? Лучше купаться нагишом, чем почти голым, — высказалась hellokanchana.

— Сделано из той же драгоценной пряжи, что и новое платье короля, — вспомнила сказку Ганса Христиана Андерсена mari_hannele.

— Какой смысл в таком бикини, которое ещё и стоит больше 300 долларов? — спросила naomivtlburg.

Ранее пользователи соцсетей обрушились с критикой на Ким Кардашьян за то, что она якобы оскорбила японскую культуру своим новым нижним бельём.

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