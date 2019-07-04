СМИ: Полиция расследует дело о мошенничестве на 360 млн рублей в Минобрнауки

Столичные правоохранители заподозрили чиновников из Минобрнауки в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму в более чем 360 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

По информации журналистов, в период с 2012 по 2015 год ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых составила 364,7 млн рублей.

Более полных подробностей не сообщается, известно лишь, что суть мошенничества сводилась к неисполнению госконтрактов. Согласно двум из них, были подписаны бумаги с федеральным государственным бюджетным учреждением Государственная публичная научно-техническая библиотека России на 274,7 млн рублей.

Однако с момента подписания в 2014 и 2015 годах, соответственно, заявленная система так и не появилась на балансе заказчика. Хотя в самой научно-технической библиотеке и вовсе утверждают, что все обязательства были выполнены.

В ситуации разбираются компетентные службы, предварительно наказание может грозить Сергею Салихову, занимавшему в Минобрнауки пост главы Департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора Департамента управления программами и конкурсных процедур.

Официальный ответ от ведомства не был получен к моменту написания новости, равно как и не было реакции со стороны третьей компании, фигурирующей в расследовании. Её представитель заявил, что не имеет права рассказывать детали деловых моментов с клиентами.