Опубликованы фото подлодки — носителя "Лошарика" после пожара

Опубликованы фотографии подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области, сделанные 3 июля, после произошедшего на аппарате "Лошарик" пожара. Снимки показало ТАСС.
По информации агентства, на заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним видно атомную подлодку специального назначения проекта 09786 "Оренбург", которая является носителем атомной глубоководной станции проекта 10831 "Лошарик".
1 июля в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Жертвами стали 14 моряков-подводников, которые погибли от отравления продуктами горения. Минобороны уже опубликовало список погибших.
Смерть на глубине. Почему погибли 14 моряков в водах Североморска
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