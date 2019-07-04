Опубликованы фото подлодки — носителя "Лошарика" после пожара

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Опубликованы фотографии подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области, сделанные 3 июля, после произошедшего на аппарате "Лошарик" пожара. Снимки показало ТАСС.

<p>Фото © Лев Федосеев / ТАСС</p>

<p>Фото © Лев Федосеев / ТАСС</p>

По информации агентства, на заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним видно атомную подлодку специального назначения проекта 09786 "Оренбург", которая является носителем атомной глубоководной станции проекта 10831 "Лошарик".

1 июля в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Жертвами стали 14 моряков-подводников, которые погибли от отравления продуктами горения. Минобороны уже опубликовало список погибших.

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