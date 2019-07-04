Женщина погибла в результате ЧП с фейерверками в Минске

Устанавливается точное количество пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения.

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку в связи с гибелью женщины из-за инцидента с салютом в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.

— Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 г.р., наблюдавшую за салютом на берегу реки Свислочь и раненную. Следователями проводится проверка по факту её смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

По предварительным данным, ещё нескольким горожанам оказывалась медпомощь, но им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, обратившихся в медучреждения, устанавливается.

Напомним, несколько ракет праздничного салюта по случаю Дня освобождения Минска взорвались в белорусской столице прямо на земле.