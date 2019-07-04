Amazon рассказала, кто снимет сериал "Властелин колец"

Сюжет будет разворачиваться вокруг событий, произошедших задолго до действий в трилогии Питера Джексона.

Студия Amazon сообщила, что режиссёром сериала "Властелин колец" станет испанец Хуан Антонио Байона, информирует Deadline.

— Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй эпохи, — сказал Байона.

Режиссёр, ранее работавший над фильмом "Мир Юрского периода — 2", снимет два первых эпизода, которые основаны на ранних романах писателя Дж. Р.Р. Толкина. Сериал повествует о событиях, произошедших задолго до действий в трилогии Питера Джексона.

Представители Amazon пока не рассказывают о деталях сериала, кроме того, что сериал станет одним из самых масштабных проектов компании.

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