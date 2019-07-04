В районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Рядом с восточным побережьем Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, рассказали РИА "Новости" региональном филиале Геофизической службы РАН.
— Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в четверг утром по местному времени, — сообщил собеседник агентства.
Эпицентр землетрясение располагался на глубине 51,8 километра в 102 километрах восточнее поселка Усть-Камачтск. Как рассказали в филиале РАН, энергетический класс составил 11,2.
По информаци МЧС по Камчатскому краю, в населённых пунктах региона не ощущались толчки.
Ранее в Индийском океане к югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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