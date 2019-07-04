Прокуратура Абхазии проверит признания грузинского депутата в убийствах

Он прокричал: "Убивал вас в Абхазии и буду убивать!" — и выплеснул воду в сторону российских парламентариев.

Абхазская сторона призвала представителей Грузии к созданию специальной комиссии по расследованию факта участия депутата грузинского парламента Акакия Бобохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992–1993 годов и совершения им преступлений на территории Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Такое предложение представители Абхазии сделали 3 июля в Женеве в рамках 48-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

— Военная прокуратура республики проводит расследование по данному заявлению, — говорится в сообщении МИД.

Во время заседания 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия 20 июня в Тбилиси член "Европейской Грузии" Бобохидзе фактически признался в совершённых им убийствах на территории Абхазии. Он прокричал: "Убивал вас в Абхазии и буду убивать!" — и выплеснул воду в сторону российских депутатов. В связи с этим будет проведено расследование.