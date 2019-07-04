В "Нафтогазе" готовы к "честным и открытым" переговорам с РФ по транзиту газа

Компания — оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) "Нафтогаз" готова к проведению "честных и открытых" переговоров с коллегами из "Газпрома" по вопросу транзита голубого топлива своими мощностями. Об этом заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

— С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний. Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы, — отказаться от выигрыша в Стокгольме. Мы готовы к честным, открытым переговорам, — сказал он.

Все действующие между странами контракты на поставку газа на Украину заканчиваются в конце текущего года, после чего вопрос о будущем газовых взаимоотношений встаёт особенно остро.

Ранее Лайф сообщал, что "Нафтогаз" ждёт перебоев с транзитом газа из России через Украину.