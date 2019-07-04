Путин назвал особенными отношения России и Италии

Российский лидер выразил сожаление, что санкции и ответные меры мешают полноценному развитию отношений двух стран.

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер. Об этом российский лидер сказал в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

— С Италией нас связывают поистине особенные, давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрерывную работу в экономической, политической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимодоверия и партнёрства. Поэтому мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, однако проблема в том, что наши меры — ответные на незаконно введённые санкции и мы не могли вводить их на избирательной основе, — пояснил позицию Москвы по санкциям и ответным мерам российский лидер.

Путин отметил, что меры носят частичный характер и в целом не препятствуют развитию сотрудничества в области инвестиций и производства.

Глава государства выразил надежду, что в странах Европы "возобладает здравый смысл" и ЕС сделает первый шаг. Только тогда, указал Путин, Москва сможет отменить свои ответные меры.

Российский лидер подчеркнул, что почти все итальянские политические силы "разделяют убеждение о необходимости хороших отношений с РФ".

Путин 4 июля встретится с премьером Италии и папой римским