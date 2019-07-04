Мусоровоз упал с эстакады в Нью-Джерси, пострадало 12 человек

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Происшествие привело к перекрытию движения из Нью-Йорка и вызвало транспортный хаос.

12 человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк. Об этом написала в "Твиттере" прокурор округа Хадсон Эстер Суарес.

В настоящий момент мы подтверждаем, что 12 человек пострадали и были доставлены в больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити. Состояние всех госпитализированных стабильное, — заявила она.

Телекомпания NBC ранее сообщала о 17 пострадавших, состояние трёх из них указывалось как критическое.

Мусоровоз сорвался с переезда, расположенного над выездом из туннеля. Причина этого пока не установлена. Происшествие привело к перекрытию движения из Нью-Йорка в штат Нью-Джерси и вызвало транспортный хаос в связи с интенсивными переездами американцев накануне Дня независимости, отмечаемого в США 4 июля.

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