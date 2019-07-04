Мусоровоз упал с эстакады в Нью-Джерси, пострадало 12 человек

Происшествие привело к перекрытию движения из Нью-Йорка и вызвало транспортный хаос.

A garbage truck fell off an overpass in Union City, New Jersey, injuring multiple people and temporarily halting all bus service out of New York City pic.twitter.com/YemJPQzQmB VIA @tictoc — Avoid Lagos Traffic (@trafficbutter) July 3, 2019

12 человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк. Об этом написала в "Твиттере" прокурор округа Хадсон Эстер Суарес.

— В настоящий момент мы подтверждаем, что 12 человек пострадали и были доставлены в больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити. Состояние всех госпитализированных стабильное, — заявила она.

Truck plunges off New Jersey overpass near Lincoln Tunnel At least seven people were injured Wednesday when a garbage truck rolled off a New Jersey overpass and onto a roadway near the Lincoln Tunnel, snarling traffic on one of the busiest travel... https://t.co/92QEhcWyZT #USRC pic.twitter.com/9d2cKbdybt — U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) July 3, 2019

Телекомпания NBC ранее сообщала о 17 пострадавших, состояние трёх из них указывалось как критическое.

Мусоровоз сорвался с переезда, расположенного над выездом из туннеля. Причина этого пока не установлена. Происшествие привело к перекрытию движения из Нью-Йорка в штат Нью-Джерси и вызвало транспортный хаос в связи с интенсивными переездами американцев накануне Дня независимости, отмечаемого в США 4 июля.