Не менее 26 человек погибло в кораблекрушении в Гондурасе

Предположительно, рыболовецкое судно затонуло из-за сильного ветра и высоких волн.

Не менее 26 человек погибло в результате кораблекрушения у побережья Гондураса, сообщает местный канал Televicentro со ссылкой на вооружённые силы страны.

Naufragio deja 26 personas fallecidas en La Mosquitia - https://t.co/h2ov6vTMYI pic.twitter.com/4sni01mQ5T — Hondudiario.com (@hondudiario) July 3, 2019

По последним данным, с затонувшего рыболовецкого судна "Капитан Уолли" удалось спасти 47 человек. Судно ловило лангустов недалеко от департамента Грасиас-а-Диос.

NAUFRAGIO EN LA MOSQUITIA HONDUREÑA: 26 muertos. pic.twitter.com/1v8BcMcIHm — Televisur (@televisur) July 3, 2019

Окончательная причина трагедии ещё не установлена, предположительно, судно затонуло из-за сильного ветра и высоких волн.

Ранее стало известно о кораблекрушении в Индонезии, в результате которого без вести пропало 17 человек.