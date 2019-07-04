Не менее 26 человек погибло в кораблекрушении в Гондурасе

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Фото © Twitter/Hondudiario.com

Предположительно, рыболовецкое судно затонуло из-за сильного ветра и высоких волн.

Не менее 26 человек погибло в результате кораблекрушения у побережья Гондураса, сообщает местный канал Televicentro со ссылкой на вооружённые силы страны.

По последним данным, с затонувшего рыболовецкого судна "Капитан Уолли" удалось спасти 47 человек. Судно ловило лангустов недалеко от департамента Грасиас-а-Диос.

Окончательная причина трагедии ещё не установлена, предположительно, судно затонуло из-за сильного ветра и высоких волн.

Ранее стало известно о кораблекрушении в Индонезии, в результате которого без вести пропало 17 человек.

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