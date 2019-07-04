Пять сотрудников АЗС пропали без вести после взрыва на станции в Ливане

Также сообщается, что ещё 12 человек пострадали, из них 10 были госпитализированы.

Мощный взрыв прогремел на АЗС в городе Бахаун в северной части Ливана. Двухэтажное здание полностью разрушено, спасатели ведут поиски пяти сотрудников предприятия, в судьбе которых "нет полной уверенности". Об этом сообщает телеканал LBC.

По информации журналистов, также пострадало ещё 12 человек, из которых десять были госпитализированы. По словам руководителя местного Красного Креста Джорджа аль-Каттани, их здоровью ничего не угрожает. По неподтверждённой информации, взлетел на воздух один из резервуаров с топливом.

Аль-Каттани также добавил, что огнеборцы держат ситуацию под контролем и стараются не подпустить пламя к уцелевшим резервуарам с горючим. Также ведутся работы по поиску под завалами тел, возможно, погибших работников станции.

О причинах произошедшего не сообщается.