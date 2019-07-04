Россия и США организуют консультации по стратегическим вопросам в Женеве

Стратегия на возобновление диалога двух стран была задана президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Россия и США договорились о проведении полноформатных консультаций, сообщил ТАСС директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

— Есть договорённость, что полноформатные консультации по стратегическим вопросам с подключением представителей профильных ведомств состоятся во второй декаде июля в Женеве, — отметил Ермаков, принимавший участие в рабочих встречах в Вашингтоне.

Он рассказал, что работа над формированием повестки дня всё ещё продолжается. Ни американская, ни российская сторона не чертит каких-либо "красных линий", заявил Ермаков.

— На наш взгляд, открывается хорошая возможность вернуться к взаимоуважительным конструктивным переговорам по всему комплексу стратегической повестки дня, — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Ермаков, должностные лица США и России, в том числе и он сам, организовали консультации 1–2 июля в Госдепартаменте в контексте построения дальнейшего стратегического диалога, поручение о возобновлении которого было отдано президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва намерена возобновить в ближайшем времени диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встретились на полях саммита G20 в японской Осаке. По словам двух лидеров, встреча прошла прагматично и в позитивном ключе.