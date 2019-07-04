Путин назвал условие диалога с Зеленским

Российский лидер напомнил о нехорошем "наследстве", которое досталось новому главе Украины от предыдущего.

Президент России Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева возможен лишь при выполнении украинским лидером Владимиром Зеленским его предвыборных обещаний. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera, которой российский лидер дал интервью перед визитом в Рим.

— Да, это возможно, если Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания, — сказал Путин в ответ на вопрос, может ли победа Зеленского на выборах президента разморозить отношения Киева и Москвы для разрешения конфликта в Донбассе и установления конструктивного диалога.

Как напомнил российский лидер, в ходе предвыборной кампании Зеленский пообещал "установить прямые контакты с согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами".

Путин подчеркнул, что в наследство Зеленскому достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, разгул неофашизма, конфликт на юго-востоке страны, а также попытки прежних властей разрушить "хрупкий межконфессиональный мир".

— Поэтому, повторяю, украинцы ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И, разумеется, Киев должен наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы, — резюмировал глава российского государства.