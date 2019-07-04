В МИД объяснили, почему переговоры по ДРСМД с США не увенчались успехом

Предметный диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования взаимных претензий касательно ДРСМД не может состояться из-за наличия у сторон принципиальных разногласий в вопросе.

Как рассказал в интервью РИА "Новости" глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, находящийся с визитом в США, тема ДРСМД действительно затрагивалась, но разговор не был продолжительным из-за разницы во взглядах "на причины и существо кризиса".

Он также добавил, что Россия всегда будет готова продолжить взаимодействие по данному вопросу на основе мер взаимной транспарентности. Правда, при этом Ермаков отметил, что произойдёт это, вероятно, не раньше, чем осенью.

— После 2 августа, когда завершится запущенная Вашингтоном процедура по выходу из договора, однако интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.