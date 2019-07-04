Рвота кашалота обогатила тайского рыбака

Глыбу, найденную мужчиной, оценивают примерно в 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

Рыбак из Таиланда, обнаруживший странный объект в море пять лет назад и разрезавший ножом ради забавы, узнал, что находка стоит целое состояние, сообщает Daily Mail.

В 2014 году 58-летний Суват Читчантуек увидел жёлтую глыбу, которая плавает в море недалеко от Районга, провинции в восточной части Таиланда. Рыбак посчитал находку необычной и забрал её домой.

В феврале 2019 года он услышал несколько историй о подобных находках и понял, что хранит дома застывшую рвоту кашалота — амбру.

Амбра является дорогостоящим материалом, который широко используют в парфюмерии и медицине как фиксатор запаха или как ароматизатор.

Глыбу, найденную рыбаком, оценивают примерно в 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Если бы Читчантуек не разрезал её ножом, то мог бы получить даже больше. Он признался, что, если бы знал о ценности рвоты кашалота, то относился бы к ней бережнее.

Ранее Лайф писал о другой удивительной находке — шахматной фигурке, купленной за пять фунтов стерлингов и проданной за 735 тысяч фунтов.