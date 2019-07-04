СМИ: В России изучат влияние сетей 5G на здоровье населения

В ходе исследования будет проверено, насколько обоснованна радиофобия граждан страны.

Минздрав, Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Федеральное медико-биологическое агентство и департамент информационных технологий Москвы намерены проанализировать влияние сетей 5G на здоровье людей. Об этом пишут "Известия".

Как отмечает издание со ссылкой на протокол межведомственного совещания, в ходе исследования определят уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверят, насколько обоснованна радиофобия граждан.

В протоколе совещания подчёркивается, что профинансировать исследование готовы московские власти, понимающие необходимость внедрения сетей пятого поколения для развития мегаполисов.

Согласно планам авторов, работы продлятся чуть более года и включат в себя как натурные и стендовые испытания, так и проверки влияния излучения 5G на животных.

По итогам планируется, в частности, определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который затем зафиксируют в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.

Если безвредность научно докажут, это облегчит строительство сетей. Не исключается, что требования к мощности излучения оборудования станут более либеральными по аналогии с развитыми странами, рассчитывает один из соавторов документа.