Рим стал в разы безопаснее благодаря предстоящему визиту Путина

Однако есть опасения, что машина российского президента может не проехать в некоторых местах из-за своей ширины.

В преддверии официального визита в Италию президента России Владимира Путина власти Рима приняли особые меры безопасности, в том числе ограничили движение на дорогах, ввели наблюдение за территорией с воздуха и привлекли усиленные полицейские патрули, сообщает ТАСС.

План по обеспечению безопасности был утверждён специальным комитетом.

— Это нормальная практика. Такие меры безопасности обеспечиваются при визитах высокого уровня. Примерно такой же план действовал во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте, — рассказал собеседник агентства.

В общей сложности задействовано более тысячи полицейских, агентов в штатском, военных и карабинеров. С воздуха территория будет под надзором беспилотников и вертолётов правоохранительных органов, а по маршруту кортежа президента будут выставлены снайперы. Также в зоне нахождения делегации из России будет контролироваться сотовая связь.

Примерно 50 автодорог в центре Рима введены в "зелёную зону", то есть полностью или частично перекрыты. Кроме того, власти изменили маршруты двух автобусов и запретили парковку.

Ещё одно опасение итальянских властей связано с габаритами автомобиля, на котором планирует передвигаться Путин. Так, лимузин Aurus российского производства может не проехать во внутренние дворы президентского Квиринальского дворца и правительственного Киджи. По данным агентства ANSA, было подсчитано, что автомобиль российского президента на 5 см шире президентской Maserati и больше обычно используемых автомобилей Совмина.

Ранее в Ватикане сообщили, что папа римский Франциск и президент России Владимир Путин проведут встречу 4 июля.