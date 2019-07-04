Рим стал в разы безопаснее благодаря предстоящему визиту Путина

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Фото © Pixabay

Однако есть опасения, что машина российского президента может не проехать в некоторых местах из-за своей ширины.

В преддверии официального визита в Италию президента России Владимира Путина власти Рима приняли особые меры безопасности, в том числе ограничили движение на дорогах, ввели наблюдение за территорией с воздуха и привлекли усиленные полицейские патрули, сообщает ТАСС.

План по обеспечению безопасности был утверждён специальным комитетом.

Это нормальная практика. Такие меры безопасности обеспечиваются при визитах высокого уровня. Примерно такой же план действовал во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте, — рассказал собеседник агентства.

В общей сложности задействовано более тысячи полицейских, агентов в штатском, военных и карабинеров. С воздуха территория будет под надзором беспилотников и вертолётов правоохранительных органов, а по маршруту кортежа президента будут выставлены снайперы. Также в зоне нахождения делегации из России будет контролироваться сотовая связь.

Примерно 50 автодорог в центре Рима введены в "зелёную зону", то есть полностью или частично перекрыты. Кроме того, власти изменили маршруты двух автобусов и запретили парковку.

Ещё одно опасение итальянских властей связано с габаритами автомобиля, на котором планирует передвигаться Путин. Так, лимузин Aurus российского производства может не проехать во внутренние дворы президентского Квиринальского дворца и правительственного Киджи. По данным агентства ANSA, было подсчитано, что автомобиль российского президента на 5 см шире президентской Maserati и больше обычно используемых автомобилей Совмина.

Ранее в Ватикане сообщили, что папа римский Франциск и президент России Владимир Путин проведут встречу 4 июля.

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