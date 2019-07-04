Тропические ливни на Гаити унесли жизни пяти человек

В одном из пригородов столицы страны потоки снесли несколько десятков домов, в которых жили сотни гаитян.

Не менее пяти человек погибло из-за тропических ливней, которые прошли на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом рассказал представитель местных спасательных служб агентству France Press.

Два человека погибли в столице — Порт-о-Пренсе, тела ещё трёх спасатели нашли в городке Сите-Солей неподалёку от столицы.

В одном из пригородов Порт-о-Пренса потоки снесли несколько десятков домов, в которых жили сотни гаитян. В результате около десяти человек получили серьёзные ранения и были госпитализированы. Трое жителей столицы Гаити числятся пропавшими без вести.

Власти предупредили, что ещё минимум в течение двух дней в Порт-о-Пренсе и предместьях ожидаются ливни со штормовым ветром.

Ранее власти Японии призвали к срочной эвакуации 594 тысяч жителей города Кагосима на острове Кюсю из-за вероятности стихийных бедствий в связи с ливнями.