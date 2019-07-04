Туристам в Египте разрешат бесплатную съёмку музеев и памятников

Ранее за использование фотокамер с посетителей взимали плату в зависимости от значимости музея или памятника.

Посетителям музеев и памятников в Египте с 1 августа разрешат бесплатную любительскую фото- и видеосъёмку на телефоны, говорится в сообщении Министерства по делам древностей страны.

Такое решение приняло руководство высшего совета по делам памятников древности государства. По словам главы совета Мустафы Вазири, разрешение делать фотографии в музеях и районах археологических памятников может привлечь в Египет больше туристов.

При этом в совете напомнили, что использовать вспышку внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.

Ранее за использование фотокамер министерство взимало с посетителей плату, зависящую от значимости музея или памятника. Особо ценные экспонаты фотографировать запрещалось совсем.