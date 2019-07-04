Пушков прокомментировал отзыв приглашения наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отзыв приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду на Украине, которые пройдут 21 июля.
— Отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьётся. Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ, — написал он в "Твиттере".
Он добавил, что вскоре украинский парламент и спикер обновятся и "капризы Украины" не окажут влияния на статус России в Совете Европы.
Ранее председатель украинского парламента Андрей Парубий отозвал приглашение делегатам из ПАСЕ. Причиной такого поступка стало присутствие в составе российских наблюдателей.
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