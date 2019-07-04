Каракас предупредил граждан США, что их в Венесуэле никто не защитит

После разрыва дипломатических отношений США и Венесуэлы Каракас предлагал выбрать по одному государству, которое бы занялось защитой дипломатической собственности и интересов граждан на территории обеих стран. Однако отказ Вашингтона в этом вопросе лишает находящихся на территории Боливарианской Республики американцев защиты.

— Учитывая отказ и явное нежелание Правительства США принять Турцию в качестве государства — защитника дипломатической собственности, а также интересов венесуэльцев у себя в стране, проживающие на территории Венесуэлы американцы не смогут обладать защитой, — приводит пресс-служба заявление главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Он также отметил, что своим поведением Вашингтон грубо отказывается выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее Лайф сообщал, что Минфин США ввёл санкции против сына Мадуро.