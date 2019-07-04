Трамп посоветовал Ирану воздержаться от угроз

Президент США Дональд Трамп порекомендовал властям Ирана соблюдать осторожность с угрозами о повышении лимита низкообогащённого урана и добавил, что они могут обернуться против них самих.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если не будет новой ядерной сделки с США, то будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят".

— Поаккуратней с такими угрозами, Иран. Они вам ещё могут аукнуться так, как никому раньше! — ответил Трамп в "Твиттере".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его не волнует, какого рода будет новая сделка и с кем он будет беседовать, поскольку главное, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия.