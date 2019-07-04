Путин рассказал о дружбе с Берлускони

Также российский лидер поделился, как относится к вице-премьеру Италии Маттео Сальвини.

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что поддерживает дружеские отношения с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, которого считает "политиком мирового уровня".

— С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер, отстаивающий интересы своей страны на международной арене. Его искреннее стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения. У нас не получается часто видеться, однако, когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я этого тоже не делаю, — пояснил Путин.

Российский лидер вспомнил также о своей встрече в Милане в 2014 году с нынешним вице-премьером и главой Министерства внутренних дел Италии, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини. По словам Путина, эта партия активно поддерживает восстановление сотрудничества между Россией и Италией в полном объёме, выступая за отказ от санкций.

— И тут наши позиции целиком совпадают. Сальвини тепло относится к нашей стране, знаком с российскими реалиями. В ходе нашей встречи в 2014 году мы обсуждали перспективы развития российско-итальянского сотрудничества и отношения России и Евросоюза. С тех пор Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в налаживании сотрудничества, — добавил Путин.

Как ранее сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, когда официальная программа визита в Италию завершится, Путин намерен повидаться с Берлускони. Это может быть короткая встреча в аэропорту, отмечает Corriere della Sera.