Путин заявил, что Италия не просила Россию купить её госдолг

Власти Италии никогда не просили Россию купить её долг, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.

— Мы никогда не обсуждали эту тему. И, насколько мне известно, просьба об этом никогда официально не поступала от итальянской стороны, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности покупки гособлигаций Италии.

Внешняя задолженность Италии является одной из самых больших в мире — около 135% ВВП — и, таким образом, делает экономику государства одной из самых уязвимых для рыночных спекуляций.

Ранее в том же интервью Владимир Путин рассказал о дружбе с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони.