КНДР обвинила США в желании подорвать мирную атмосферу на Корейском полуострове

Американская сторона в свою очередь сообщила о не менее чем 79 нелегальных поставках топлива в Северную Корею в 2019 году.

Постпредство КНДР при ООН призвало страны — члены организации проявить бдительность к тому, что Вашингтон "умышленно" пытается подорвать мирную атмосферу Корейского полуострова, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что США и 23 других государства отправили письмо в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН. По утверждению представителей КНДР, "под абсурдным предлогом превышения объёма импортируемой переработанной нефти" США призвали принять срочные меры.

США в свою очередь сообщили о не менее чем 79 нелегальных поставках топлива в КНДР в 2019 году. Следовательно, Северная Корея, предположительно, превысила ежегодный лимит ООН в 500 тысяч баррелей. Американская сторона обратилась в комитет с просьбой приостановить поставки переработанной нефти в страну. Однако комитет отложил рассмотрение запроса.

В КНДР заявили, что из-за отсутствия поддержки со стороны комитета США призвали возвращать рабочих из КНДР на родину.

— Совместное письмо — это не что иное, как неприкрытое давление на государства — члены ООН, призывающее их выполнить "резолюции о санкциях". Это говорит о том, что Соединённые Штаты практически всё больше и больше одержимы враждебными действиями против КНДР, хотя и говорят о диалоге между КНДР и США, — сказано в заявлении КНДР.

Северокорейская сторона отметила, что "эта игра с совместными письмами" была проведена постпредством США при ООН "по указанию Госдепа в тот же день, когда президент Трамп предложил провести встречу на высшем уровне".

— Всем государствам — членам ООН придётся проявлять бдительность в отношении преднамеренных попыток Соединённых Штатов подорвать мирную атмосферу, которая так нелегко создавалась на Корейском полуострове, — отмечается в заявлении КНДР.

Однако, несмотря на такие действия двух стран, президент Южной Кореи назвал встречу лидеров США и КНДР "концом вражды".