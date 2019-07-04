В Москве рассекретили документы о партизанах в годы войны

Для свободного пользования стал доступен 51 ранее секретный материал о развитии движения и работе подпольных организаций.

Главное архивное управление Москвы рассекретило более пятидесяти документов о движении партизан в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что для свободного пользования стал доступен 51 ранее секретный материал о развитии движения и работе подпольных организаций в Клинском, Истринском и Краснополянском районах за 1941–1942 годы.

— Всего с начала года рассекречено 29,5 тыс. документов, раскрывающих новые исторические факты, — указали в Главархиве Москвы.

За первые шесть месяцев 2019 года выставочные проекты, в том числе виртуальные, подготовленные организацией, посетило около семи тысяч человек. Экспозиции были приурочены к 74-й годовщине Победы, к 120-летию со дня запуска первого трамвая, Году театра в РФ и другим памятным событиям и датам.