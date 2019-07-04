11% россиян назвали уместным поцелуй мужчин при встрече

По мнению 60% граждан России, уместными при встрече являются поцелуи между женщинами.

Лишь 11 процентов россиян считают уместными дружеские приветственные поцелуи между мужчинами. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведённого в преддверии Дня поцелуев (4 июля).

По мнению 60 процентов граждан России, уместными при встрече являются поцелуи между женщинами. Противоположного мнения придерживаются 35 процентов, а 5 процентов затруднились ответить.

Лишь 11 процентов опрошенных называют уместными дружеские поцелуи между мужчинами. Против них выступают 86 процентов, затруднились ответить 3 процента.

Также 60 процентов респондентов заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече допустимы, 34 процента придерживаются противоположной точки зрения. Еще 6 процентов затруднились ответить.