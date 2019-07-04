11% россиян назвали уместным поцелуй мужчин при встрече

Лишь 11 процентов россиян считают уместными дружеские приветственные поцелуи между мужчинами. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведённого в преддверии Дня поцелуев (4 июля).
По мнению 60 процентов граждан России, уместными при встрече являются поцелуи между женщинами. Противоположного мнения придерживаются 35 процентов, а 5 процентов затруднились ответить.
Лишь 11 процентов опрошенных называют уместными дружеские поцелуи между мужчинами. Против них выступают 86 процентов, затруднились ответить 3 процента.
Также 60 процентов респондентов заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече допустимы, 34 процента придерживаются противоположной точки зрения. Еще 6 процентов затруднились ответить.
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