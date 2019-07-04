Опрос: Более половины россиян любят целоваться

Однако в основном респонденты приветствуют своих близких и знакомых словами или объятиями.

Более половины россиян любят целоваться, согласно результатам ВЦИОМ, опубликованным в преддверии Всемирного дня поцелуев 4 июля.

Согласно результатам опроса, любят целоваться 52% респондентов, лишь 38% заявили, что это им не нравится, и ещё 9% затруднились с ответом.

При приветствии своих знакомых и близких целует почти половина россиян — 49%, а редко и очень редко это делают 42% и никогда не целуются при встрече 7%.

В основном россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%) и улыбкой (41%). При этом, встречаясь с коллегами, чаще всего россияне прибегают к словам — 58%. Кроме того, опрошенные часто указывали рукопожатие (54%), улыбку (31%) и кивок головы (24%) как средство приветствия коллег. И лишь 2% используют для этого поцелуи.

Ранее стало известно, какая доля россиян считает уместным поцелуй мужчин при встрече.