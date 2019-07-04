Главный подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ объявлен в розыск

По словам адвоката, его подопечный "не верит" в объективность расследования и настаивает на своей версии случившегося, в которой он защищал близких.

Основной фигурант дела о массовой драке в Подмосковье, в которой был убит бывший боец спецподразделения ГРУ Никита Белянкин, Оганес Айрапетян объявлен в международный розыск. Об этом сообщил его адвокат Рубен Киракосян.

— Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, — приводит ТАСС слова правозащитника.

Как заявил Киракосян, его подзащитный даёт отчёт произошедшим событиям, что был убит один и ранен другой человек, однако придерживается "своей версии" случившегося. В ней он сам был "жертвой ситуации" и достал нож с целью самообороны и защиты своих друзей и родственников. "Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация", — добавил адвокат.

При этом он отметил, что Айрапетян согласен явиться с повинной к следователям, но "считает существенным условием его явки в СК освобождение братьев и иных лиц из СИЗО", также проходящих по этому делу. По его словам, подозреваемый уже "сталкивался с системой" и "не верит в объективность следствия" и в то, что его версия о защите близких будет непредвзято исследована.

Как отмечают журналисты, согласно данным источника, разыскиваемый полицией Айрапетян лишь в феврале этого года условно-досрочно покинул не столь отдалённые места, где находился за кражу.

Напомним, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших.