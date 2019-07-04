Согласно законодательству страны, военные и полиция не имеют права на такие действия.

Федеральная полиция Мексики объявила забастовку, пишет РИА "Новости". Данная правоохранительная структура является самой боеспособной и наименее коррумпированной частью правоохранительных органов страны.

Причиной забастовки стали планы властей перевести полицейских в состав Нацгвардии, созданной по инициативе президента. Организаторы протеста уверены, что при объединении сотрудники федеральной полиции потеряют в заработной плате и рабочих правах.

3 июля полицейские провели митинг в мексиканской столице и на десять часов перекрыли движение по федеральной трассе Мехико — Пачука. Власти попробовали провести переговоры с протестующими, но безрезультатно. При этом Министерство безопасности и гражданской защиты, которому подчиняется Нацгвардия, уже обещало, что ни права, ни зарплаты, ни выслуга или чины при переходе не пострадают.

По законодательству Мексики, военные и полиция не имеют права на забастовки.