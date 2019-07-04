Пентагон потратит $82 млн на военную связь в Арктике

Контракт также подразумевает перспективу запуска ещё двух спутников связи в дополнение к уже имеющимся.

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman заключила крупный контракт с ВВС США на модернизацию военной спутниковой связи в Арктическом регионе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, контракт также подразумевает перспективу запуска ещё двух спутников связи в дополнение к уже имеющимся. Кроме того, будет модернизировано программное обеспечение, которое позволит связать в единую сеть не только существующие и планируемые американские спутники, но и использовать иностранные спутники в качестве связующих элементов.

Согласно подписанному соглашению, все работы по контракту должны быть выполнены к 30 сентября 2023 года.

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