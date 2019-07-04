Куба осудила новые американские санкции

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Фото: © Flickr / Norma Monette

Новые санкции, введённые властями США в отношении Кубы, нарушают принципы международного права. Об этом напомнил глава кубинского МИД Бруно Родригес в своём твиттере.

Это нарушение международного права, правил, которые регулируют торговлю, и посягательство на отношения между суверенными государствами, — подчеркнул дипломат.

Министр добавил, что Вашингтон "не имеет права налагать односторонние меры на кубинские организации или какие-либо страны, торгующие с Венесуэлой".

Ранее пресс-служба Минфина США сообщила о введении санкций против кубинской госкомпании Cubametales, обвинив её в нарушении запрета на импорт нефти из Венесуэлы.

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