Определился соперник Бразилии в финале Кубка Америки по футболу

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Сборная Перу одержала победу над национальной командой Чили со счётом 3:0 в матче полуфинала Кубка Америки. Встреча прошла на стадионе "Гремио" в бразильском Порту-Алегри.

Мячи забили Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро. На пятой добавленной ко второму тайму минуте нападающий Чили Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.

Ранее в другом полуфинале бразильская сборная со счётом 2:0 обыграла команду Аргентины.

Финальный матч пройдёт 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра за третье место состоится днём ранее в Сан-Паулу.

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