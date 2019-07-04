Определился соперник Бразилии в финале Кубка Америки по футболу

Сборная Перу одержала победу над национальной командой Чили со счётом 3:0 в матче полуфинала Кубка Америки. Встреча прошла на стадионе "Гремио" в бразильском Порту-Алегри.
Мячи забили Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро. На пятой добавленной ко второму тайму минуте нападающий Чили Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.
Copa America Final 2019: Brazil vs. Peru Date, Schedule After Semi-Final Results https://t.co/Eue6YzkgOL #FOOTBALL pic.twitter.com/QsSBAilDi1— Footy News Media ⚽️ (@FootyNewsMedia) July 4, 2019
Ранее в другом полуфинале бразильская сборная со счётом 2:0 обыграла команду Аргентины.
Финальный матч пройдёт 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра за третье место состоится днём ранее в Сан-Паулу.
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