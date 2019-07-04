Суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско постановил оставить в силе решения, вынесенные ранее и препятствующие выделению средств из бюджета Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой. Вердикт размещён на сайте суда.
Таким образом, было отклонено ходатайство администрации президента США Дональда Трампа, пытавшейся оспорить постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния, вынесенные ранее.
В вердикте подчёркивается, что решения по выделению данных средств следует принимать законодателям в американском конгрессе. Трамп добивался выделения на эти цели примерно двух с половиной миллиардов долларов из средств Пентагона.
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