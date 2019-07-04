Кот защитил семью от кобры в Индии — видео

Увернувшись от ядовитых клыков и измотав рептилию, хищник зубами хватает противника и выносит за пределы двора.

Кажется, мы стали забывать, что обыкновенный домашний кот — это не только милый питомец, но и опасный зверь, который способен на многое. Как, например, этот "индийский Барсик", который в одиночку спас семью своих хозяев от ядовитой кобры.

На видеозаписи с камеры наблюдения, установленной во дворе, запечатлён момент, как вдоль стены по направлению ко входу в дом ползёт извивающийся ядовитый ужас (иными словами — кобра). В этот момент на заднем плане появляется пушистый защитник, который пока не знает о том, что станет героем всего через несколько минут.

Заметив чужое животное, кот осторожно подходит к змее, однако, осознав опасность, набрасывается на неё и пытается укусить. Увернувшись от ядовитых клыков и измотав рептилию, котик зубами хватает соперника и выносит за пределы двора.

Как рассказал хозяин дома Арун Чандру, которому довелось стать очевидцем схватки, он сразу же вызвал змеелова. Он признался, что в доме в этот момент находились дети. Как можно заметить, в конце ролика мужчина показывает незваную гостью, которая на самом деле оказалась несколько больше, чем могло показаться на видеозаписи.